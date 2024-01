Calista Flockhart ha parlato del suo matrimonio con Harrison Ford rivelando che si divertono a farsi degli scherzi e sono riusciti a trovare il modo di mantenere un po’ di leggerezza nella loro relazione.

L’attrice, intervistata dal The New York Times, ha spiegato:

La star di Ally McBeal ha quindi aggiunto:

Calista ha poi spiegato che era davvero soddisfatta dall’essere una madre a tempo pieno quando è iniziato il loro matrimonio:

Non avevo gli stessi sogni all’epoca, quindi non eravamo in competizione uno con l’altra.

Flockhart ha inoltre sottolineato che lei e Harrison sono per certi aspetti completamente indipendenti e per altri totalmente codipendenti.

L’attrice, prossimamente di nuovo sugli schermi grazie alla seconda stagione di Feud, ha poi ricordato:

Quando l’ho incontrato per la prima, ha detto: ‘Sei la donna più auto-sufficiente al mondo’, e non so come mi sentivo. Mi ricordo di aver detto ‘Di cosa stai parlando?’. Perché non mi riconosco come tale.