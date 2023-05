La serie Call Me Kat, con star Mayim Bialik, è stata cancellata dopo 3 stagioni.

L’episodio finale è quindi già andato in onda sugli schermi americani.

Al centro della trama c’era una donna che abbandonava il lavoro come professoressa universitaria per aprire un cat cafe. Il progetto si ispirava allo show britannico Miranda, creato e interpretato da Miranda Hart.

Call Me Kat era prodotto da Warner Bros TV, BBC Studios America, Fox Entertainment, That’s Wonderful Productions di Jim Parsons e Sad Clown Productions di Bialik.

Fox ha dichiarato in un comunicato:

Siamo veramente orgogliosi di Call Me Kat. Ma, sfortunatamente, la risposta del pubblico non è stata forte come avevamo sperato. Siamo grati per la nostra partnership con Warner Bros Television, That’s Wonderful Productions, Sad Clown Productions, BBC Studios, Mayim Bialk, Jim Parsons, e l’intero cast e la troupe per il loro lavoro e impegno nei confronti di Call Me Kat.

Nel cast c’erano anche Cheyenne Jackson nel ruolo di Max, Julian Gant che ha la parte di Carter, Kyla Pratt nel ruolo di Randi, e Swoosie Kurtz che ha interpretato Sheila.

La serie ha inoltre dovuto, purtroppo, fare i conti con la morte di Leslie Jordan, uno dei membri del cast preferiti dal pubblico.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che Call Me Kat sia stata cancellata con la stagione 3?

Fonte: The Hollywood Reporter