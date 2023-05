Mayim Bialik ha detto addio alla serie Call Me Kat, svelando come immagina il finale della storia dei protagonisti.

La comedy è stata cancellata da Fox dopo tre stagioni e l’attrice, coinvolta anche come produttrice, ha dichiarato online:

Dire addio è così difficile… Abbiamo fatto ridere tante persone durante il COVID in modi che inizialmente sembrava impossibile. Ma con questo incredibile cast – Cheyenne, Swoosie, Julian e Kyla – e, ovviamente, il defunto Leslie Jordan, tutte le cose che sembravano impossibili sono diventate possibili.

Mayim ha continuato:

Decide l’epilogo che volete, ma per me ecco cosa penso riguardante l’epilogo della storia: Kat e Max vivono per sempre felici e contenti, Randi e Carter si sposano e anche loro sono felici, e Sheila è per sempre presente nella vita di tutti, portando gioia e saggezza. E Phil continua a vivere per sempre. Grazie per essere una parte del nostro percorso.

Call Me Kat aveva come star Mayim nel ruolo di una trentanovenne single chiamata Kat che si ritrova in difficoltà nel dimostrare alla società e alla madre che si può non avere tutto, ed essere comunque felice. Dopo aver lasciato il suo lavoro come professoressa all’università di Louisville, Kat usa i soldi ottenuti dai genitori per il suo matrimonio con lo scopo di aprire un cat café a Louisville.

Che ne pensate del modo in cui Mayim Bialik pensa al finale di Call Me Kat?

Fonte: Deadline