La prima stagione è stata trasmessa dal 9/12/2021 su Sky e NOW

And Just Like That...

, autrice del romanzo, ha criticato la serie sequeldurante una recente intervista rilasciata al

La scrittrice ha dichiarato:

Sono davvero sorpresa da molte delle decisioni compiute nel reboot. Sapete, è un prodotto televisivo, fatto con Michael Patrick King e Sarah Jessica Parker, ed entrambi hanno lavorato molto con HBO in passato. HBO ha deciso di riprendere in mano questo franchise per varie ragioni e questo è quello che hanno ideato.

Candace ha sottolineato che non riesce a relazionarsi al modo in cui la serie mostrava Carrie, (Parker), Miranda (Cynthia Nixton) e Charlotte (Kristen Davis) alle prese con la società moderna, i cambiamenti avvenuti nella cultura e le norme di genere. L’autrice aveva già avuto problemi ad accettare le scelte compiute da Carrie nella serie originale:

L’ho già detto, ma quando il personaggio di Carrie ha un rapporto sessuale con Mr. Big dopo che è sposato con un’altra persona… in quel momento penso che il personaggio sia diventato qualcuno di diverso da me.

La creatrice dei personaggi ha quindi sottolineato:

Carrie Bradshaw è finita per essere una donna stravagante che ha sposato un tizio davvero ricco. E quella non è la mia storia, o la storia di qualsiasi delle mie amiche. Ma la tv ha la sua propria logica.

La serie revival ha causato qualche perplessità anche tra i fan, tuttavia i responsabili di HBO non hanno escluso la realizzazione di una seconda stagione grazie ai buoni dati di ascolto.

Che ne pensate? Ha ragione Candace Bushnell con le sue critiche alla serie And Just Like That…?

