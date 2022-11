Candace Cameron Bure ha risposto alle critiche che l’hanno travolta dopo le sue dichiarazioni sulla programmazione di Great American Family, sostenendo che si tratta di una situazione legata alla Cancel Culture.

L’attrice, con un post su Instagram, ha dichiarato:

Tutti voi mi conoscete, sapete senza ombra di dubbio che ho grande amore e affetto per tutte le persone. Mi si spezza assolutamente il cuore all’idea che qualcuno possa mai pensare che volessi offendere e ferire qualcuno intenzionalmente.

Candace ha aggiunto:

Mi rattrista che i mezzi di comunicazione spesso cerchino di diverci, anche su un argomento confortante e gioioso come i film di Natale. Ma, considerando il clima tossico della nostra cultura attuale, non dovrei essere sorpresa. Abbiamo bisogno più che mai del Natale.

L’attrice ha proseguto sostenendo di essere una devota cristiana e questo la porta ad amare tutte le persone, essendo l’immagine di Dio:

Se mi conosceste sarpeste che sono una persona che ama con forza e senza discriminazioni. Il mio cuore vuole costruire ponti e portare le persone ad avvicinarsi a Dio, ad amare gli altri e a essere semplicemente un riflesso dell’enorme amore di Dio per tutti noi.

Bure si è quindi rivolta ai membri dei mezzi di comunicazione che ritiene responsabili di aver sfruttato l’opportunità per alimentare i conflitti e l’odio:

Ho un semplice messaggio per voi: vi voglio comunque bene. A chi odia quello che considero un valore e mi sta attaccando online: vi voglio bene. Per chi ha provato a rovinare la mia immagine: vi voglio bene. A tutte le persone che stanno leggendo questo messaggio, di ogni razza, credo, sessualità o partito politico, compresi chi ha provato a bullizzarmi insultandomi, vi voglio bene.

Candace ha inoltre sostenuto che nell’intervista che ha scatenato così tante polemiche non sia stata inclusa la sua dichairazione sul fatto che tra le fila di Great American Family, dietro e davantii alla telecamera, “persone di tutte le etnie e identità hanno lavorato, e continueranno a farlo, per dare il proprio contributo al network in modi grandiosi”. L’attrice ha ribadito che incoraggia e sostiene la diversità e il suo scopo è celebrare “la grandezza di Dio nella nostra vita tramite le storie che racconto”.

La star di Le amcihe di mamma ha voluto sottolineare che Dio è al centro di ogni aspetto della sua vita e che ama le storie di Natale perché ricordano il momento in cui Dio ha donato all’umanità “la gioia e il perdono” 2000 anni fa. Candace Cameron Bure ha quindi ribadito:

Con la sola motivazione di amore puro, spero che vi unirete a me nel condividere la speranza di Dio per tutto il mondo in questa stagione natalizia. Definitelo il mio desiderio di Natale.

Fonte: Instagram