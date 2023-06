Apple TV+ ha annunciato la produzione della nuova serie francese in otto episodi intitolata Carême, sull’emozionante storia del primo celebrity chef del mondo, Antonin Carême, che dalle sue umili origini parigine ha raggiunto l’apice della celebrità culinaria nell’Europa di Napoleone. Sognava di diventare lo chef più famoso del mondo, e il suo talento e le sue ambizioni attirarono l’attenzione di politici famosi e potenti, che lo usarono come spia per la Francia. Il vincitore del César Benjamin Voisin (Illusioni perdute, Estate ’85) interpreta Carême, il candidato al César Jérémie Renier (My Way, Saint Laurent) interpreta il genio politico Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord e la vincitrice del César Lyna Khoudri (Papicha, November) interpreta Henriette, l’amante di Carême nonché minaccia più pericolosa.

Antonin Carême è un orfano benedetto da un talento quasi divino, che sogna solo una cosa: diventare lo chef più famoso del mondo e rendere nobile una nuova arte, la “Gastronomia”. L’ambizione di Carême attira l’attenzione dell’uomo più machiavellico del suo tempo, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, che ha elevato la politica francese a un’arte raffinata. Talleyrand irretisce Carême, che potrebbe diventare un grande chef… ma deve prima diventare una spia per la Francia. Basato su una storia vera, “Carême” ci porta attraverso la dura e misera realtà delle cucine del XIX secolo giustapposte alla magnifica opulenza delle dimore e dei sofisticati aristocratici che servono, dove la manipolazione regna sovrana. Determinato a sfuggire alla povertà e realizzare il suo sogno, Carême può scegliere la vendetta oppure può avere tutto – donne, ricchezza, fama – ma a quale prezzo? Il suo amore, la sua anima, la sua vita?

La serie è ispirata al libro intitolato Cooking for Kings: The Life of Antonin Carême – The First Celebrity Chef, del pluripremiato storico e attore Ian Kelly (The King’s Man – Le origini). Creato da Kelly e dallo sceneggiatore Davide Serino (The Bad Guy, M. Il figlio del secolo, Esterno Notte), l’acclamato regista Martin Bourboulon (I tre moschettieri: D’Artagnan, Eiffel) è il regista principale.

Carême è prodotto da Vanessa van Zuylen con VVZ Production e Dominique Farrugia con Shine Fiction di Banijay per Apple TV+.

Fonte: Apple TV+