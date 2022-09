Lucca Comics & Games 2022 ha presentato gli appuntamenti in programma nell’Area Movie, che comprendono anche quelli legati ad alcune serie italiane: Carne Fredda, Romulus II, Sono Lillo, Prova Prova Sa Sa, Dragonero.

L’evento in programma dal 28 ottobre all’1 novembre non regalerà infatti ai fan solo gli incontri con star internazionali come Tim Burton e i protagonisti di Andor e Willow.

Tra gli ospiti dell’Area Movie, in questa edizione, ci saranno due guest d’eccezione dal mondo della comicità made in Italy: grazie a Prime Video saranno presenti Lillo Petrolo e Frank Matano per presentare i loro nuovi

show: Sono Lillo, la nuova serie Original italiana su Posaman disponibile in streaming nel 2023, e Prova Prova Sa Sa, comedy show sull’improvvisazione, in esclusiva su Amazon Prime dal 2 novembre, con Frank Matano nei panni di conduttore affiancato da quattro grandi comici ospiti fissi dello show. Lillo Petrolo e Frank Matano presenteranno inoltre LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, lo speciale natalizio di LOL: Chi ride è fuori.

A Lucca si svolverà poi un panel esclusivo con Matteo Rovere, che racconterà Romulus II – La guerra per Roma, secondo capitolo della serie Sky dedicata alla nascita di Roma, che per questa seconda stagione vedrà accanto a Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco Di Napoli, anche Valentina Bellè, Emanuele Maria Di Stefano, Max Malatesta, Ludovica Nasti e Giancarlo Commare, sarà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 21 ottobre.

Inoltre, per calarsi ulteriormente nelle atmosfere del mondo di Romulus, è in programma un urban game che coinvolgerà il pubblico di Lucca per tutta la durata della manifestazione, un’attività di stunt workshop con gli stunt della serie.

Sempre nella prestigiosa location del Teatro del Giglio verranno presentati in anteprima mondiale i primi quattro episodi della serie animata Dragonero, tratta dal fumetto di successo creato da Luca Enoch e Stefano Vietti. Una coproduzione internazionale Sergio Bonelli Editore insieme a Rai Kids, Power Kids e NexusTV. Oltre all’anteprima, a Lucca ci saranno una serie di eventi dedicati al mondo di Dragonero che trasformeranno la città in una grande festa, per celebrare lo storico esordio di Bonelli nel settore dell’animazione.

Tra gli appuntamenti più attesi anche quello dedicato a Carne Fredda, la serie televisiva antologica incentrata sui temi dell’orrore psicologico e del conflitto sociale, prodotta da Adler Entertainment e Red On Production, scritta e diretta da Roberto Recchioni, romanziere e sceneggiatore e illustratore per i fumetti, il cinema e la letteratura, ora alla sua prima esperienza come regista. Il pubblico di Lucca potrà assistere all’anteprima dell’episodio pilota.

Per i più piccoli arriva invece Super Benny, la prima produzione animata completamente dedicata alla food star Benedetta Rossi e alla sua famiglia prodotta da KidsMe, la Children content Factory di De Agostini Editore, per Warner Bros. Discovery. I nuovi episodi della serie, disponibile su discovery+, arriveranno su Frisbee (canale 44) a partire dal 10 ottobre, dal lunedì al venerdì, alle 20:30.

Che ne pensate degli appuntamenti dedicati alle serie italiane in programma al Lucca Comics & Games 2022? Quali eventi seguirete?

Fonte: Comunicato stampa Lucca Comics & Games