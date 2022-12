Cartoon Network ha cambiato logo per la prima volta in 10 anni, in occasione del 30 anniversario del canale.

Jacob Escobedo, vice presidente dell’emittente, ha spiegato ad Ad Week:

Abbiamo deciso di togliere tutti gli strati del nostro branding. Andavamo contro molte delle strane notizie che dicevano Cartoon Network stesse morendo o fosse già morto. Con questo nuovo packaging e il contenuto che stiamo proponendo nel 2023, si dimostra che siamo davvero molto vivi e siamo un brand vibrante e divertente con molto in corso.

Escobedo ha aggiunto:

Mentre cerchiamo di espandere tutti i nostri contenuti, la situazione porta nuove sfide. Come Harry Potter si adatta a Teen Titans? Come fanno questi contenuti a convivere? Questa divisione dello schermo è stato un modo divertente per giocare un po’… Stiamo rivolgendoci a un pubblico più ampio. Ci stiamo rivolgendo alle ragazze, alle famiglie, a una fanbase più grande. Volevamo che la palette fosse percepita come inclusiva.

Fonte: ComicBook