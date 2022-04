sarà il protagonista di una nuova serie Netflix di cui è stato annunciato ile tra i protagonisti ci sono anche

Il progetto è ancora senza un titolo e mostrerà la star di Terminator recitare accanto a Monica Barbaro (Top Gun: Maverick) nel ruolo di un padre e sua figlia che scoprono di aver lavorato in segreto come agenti della CIA per anni. Il loro rapporto si basa quindi su una menzogna e non si conoscono realmente. Tutto cambierà quando i protagonisti dovranno unire le forze.

Tra gli interpreti ci saranno Jay Baruchel (How to Train Your Dragon), Aparna Brielle (A.P. Bio), Andy Buckley (The Office), Milan Carter (Warped!), Fortune Feimster (Kenan), Barbara Eve Harris (Station 19), Gabriel Luna (Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.), Fabiana Udenio (Jane the Virgin), e Travis Van Winkle (You) che saranno delle presenze regolari.

Tra le presenze ricorrenti, invece, spazio a Devon Bostick (Okja), David Chinchilla (Reacher), Rachel Lynch (Witches of East End), Stephanie Sy (Nobody), e Scott Thompson (Reno 911!).

Baruchel avrà la parte di Carter, il dolce fidanzato di Emma che non sospetta nulla. Il giovane lavora in un asilo ed è convinto che la sua fidanzata sia dipendente di un’organizzazione non-profit che offre acqua pulita a chi è in difficoltà in giro per il mondo. Carter ha come priorità la famiglia, ma il suo amore per Emma verrà messo alla prova quando scopre i segreti della sua vita.

Brielle sarà Tina, un’analista dell’NSA in prestito alla CIA. Nonostante sia giovane è veramente brava nel suo lavoro, capace e intelligente, anche se un po’ intimidita dai suoi nuovi colleghi.

Andy Buckley avrà il ruolo di Donnie, l’attuale fidanzato di Tally, un ragazzo estroverso, riflessivo e una presenza positiva. La sua positività inizia però a svanire quando si rende conto che Luke (Schwarzenegger) sta cercando di riconquistarla.

Carter interpreta Barry: un adorabile nerd e uomo un po’ bambino che lavora per la CIA e ha collaborato negli ultimi 20 anni a stretto contatto con Luke. Barry è un agente gentile e brillante che tiene il protagonista e il suo team al sicuro mentre resta distante dal pericolo.

Feimster sarà Roo, ovvero Ruth, descritta comea donna intelligente e sarcastica che lavora per la CIA e considera Luke una figura paterna.

Barbara Eve Harris interpreta Dot, il responsabile regionale della CIA. La donna è intelligente, autorevole e intimidisce gli altri, oltre a non sopportare gli sciocchi.

Luna ha la parte di Boro, un uomo di affari incredibilmente carismatico che ha studiato a Oxford e ha deciso di usare quelle abilità a favore di una carriera nel campo del commercio illegale di armi.

Udenio sarà Tally, l’ex moglie di Luke e madre di Emma, inconsapevole che i due lavorano per la CIA. La donna ha sempre sospettato che ci fosse qualcosa di strano nei viaggi di lavoro del marito, situazione che li ha un po’ allontanati. Nonostante Tally abbia un uomo nuovo nella sua vita, il feeling con Luke è ancora percepibile.

Van Winkle ha il ruolo di Aldon, un grandioso agente della CIA particolarmente preparato e, nonostante le apparenze, molto dolce.

Bostick sarà Oscar, il figlio di Luke e Tally che spera di diventare uno sviluppatore di app e non è mai stato all’altezza delle aspettative del padre.

Chinchilla ha la parte di Cain Khan, che lavora con Boro.

Rachel Lynch sarà Romi, la figlia di sei anni di Sandy e Oscar, che ha un rapporto speciale con Luke.

Stephanie Sy interpreta Sandy, la moglie di Oscar e madre di Romi.

Thompson ha il ruolo del dottor Louis Pfeffer, uno psicologo della CIA che conduce delle sessioni di terapia con Luke ed Emma.

La serie è stata creata da Nick Santora (Reacher) e sarà prodotta da Schwarzenegger, Adam Higgs, Scott Sullivan e David Ellison.

