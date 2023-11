CBS ha annunciato la data in cui ritorneranno alcune delle sue serie più amate, tra cui NCIS e Young Sheldon. Gli show, dopo gli scioperi degli sceneggiatori e degli attori, saranno nuovamente nel palinsesto del network con le prime puntate inedite dalla settimana che prende il via con il 12 febbraio, sfruttando così anche il traino del Super Bowl.

Le serie televisive avranno quindi una stagione abbreviata a tre mesi e mezzo, proponendo circa 10-13 puntate nel periodo compreso tra metà febbraio e maggio. CBS ha deciso di posticipare il debutto della nuova serie drammatica Matlock, con star Kathy Bates, e della comedy Poppa’s House, con protagonisti Damon Wayans e Damon Wayans Jr, alla stagione 2024-25. La nuova serie Tracker, con protagonista Justin Hartley, arriverà invece in tv l’11 febbraio, mentre Elsbeth, spinoff di The Good Wife con star Carrie Preston, sarà trasmesso a partire dal 29 febbraio.

Ecco le date del ritorno e del debutto delle serie:

Domenica 11 febbraio

22 Tracker, date première serie

Lunedì 12 febbraio

20 The Neighborhood, première sesta stagione

20.30 Bob Hearts Abishola, première quinta stagione

21 NCIS, première ventunesima stagione

22 NCIS: Hawai’i: première terza stagione

Martedì 13 febbraio

20 FBI, première sesta stagione

21 FBI: International, première terza stagione

22 FBI: Most Wanted, première quinta stagione

Giovedì 15 febbraio

20 Young Sheldon, première settima stagione

20.30 Ghosts, première terza stagione

21 So Help Me Todd, première seconda stagione

Venerdì 16 febbraio

20 S.W.A.T., première settima stagione

21 Fire Country, première seconda stagione

22 Blue Bloods, première quattordicesima stagione

Domenica 18 febbraio

20 The Equalizer, première quarta stagione

22 CSI: Vegas, première terza stagione

Giovedì 29 febbraio

22 Elsbeth, première della serie

Che ne pensate della data del ritorno delle serie targate CBS? Quale dei progetti state attendendo?

Fonte: Variety