Nella notte CBS ha cancellato True Lies e East New York, entrambe le serie sono andate in onda per una sola stagione.

True Lies era un remake del film omonimo del 1994, ed era iniziato a febbraio. Purtroppo non ha trovato il favore del pubblico, divenendo la serie meno vista della stagione.

Nel cast di True Lies c’erano Steve Howey, che ha ereditato il ruolo avuto da Schwarzenegger sul grande schermo, e Ginger Gonzaga nel ruolo che fu di Jamie Lee Curtis. Matt Nix era lo sceneggiatore e produttore tramite Flyning Glass di Milk Productions. Anthony Hemingway ha diretto il pilot ed è produttore. Anche James Cameron, regista del film, era nel team dei produttori insieme a Rae Sanchini, McG, Mary Viola e Corey Marsh.

Nel cast di East New York invece Regina Haywood, Jimmy Smits, Elizabeth Rodriguez, Ruben Santiago-Hudson, Richard Kind, Olivia Luccardi, e Lavel Schley. Finkelstein, Flynn, Michael M. Robin, Ed Redlich ne erano i produttori esecutivi.

