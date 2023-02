Nella notte CBS ha rinnovato CSI: Vegas e altri 8 show e serie tv per la prossima stagione televisiva.

La rete ha annunciato che Survivor, The Amazing Race, Lingo, Tough as Nails, 48 ​​Hours, 60 Minutes, CSI: Vegas, NCIS e NCIS: Hawai’i torneranno tutti nella stagione 2023-2024. Questo rinnovo sarà la 55esima stagione di 60 Minutes, la 45 esima di Survivor, la 35esima di The Amazing Race e di 48 Hours, la 21esima di NCIS, la sesta di Tough as Nails, la terza di NCIS: Hawai’i e infine la seconda per CSI: Vegas.

Lingo, unica eccezione, è stato presentato in anteprima su CBS solo un mese fa e ora si è assicurato una seconda stagione con questo rinnovo. Coi rinnovi precedenti CBS commissionava più stagioni contemporaneamente per Survivor e The Amazing Race, mentre non è chiaro a questo punto per quante nuove stagioni siano previste nel futuro dei due reality.

