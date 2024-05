Chad Michael Murray, noto per i suoi ruoli nelle serie Una mamma per amica e One Tree Hill, è ora padre di tre bambini piccoli. In un’intervista con Numero ha rivelato che l’essere genitore ha “molto” cambiato le sue scelte professionali:

Direi che molto materiale, soprattutto negli ultimi 5-8 anni, da quando è nato mio figlio, l’ho scelto perché penso che una delle ultime cose che si vuole è che i figli vengano rimproverati a scuola per quello che fanno i genitori. Non voglio che i miei figli vadano a scuola, al primo anno di liceo, e che il sedere di papà sia affisso su tutto il loro armadietto. Non è giusto per loro, quindi prendere delle decisioni in merito è stato fantastico.

L’attore poi racconta come riesce a gestire famiglia e lavoro:

Sono un tipo da famiglia. Cerchiamo di mantenere tutto molto stabile e tranquillo a casa. Amo il mio lavoro, ma [essere genitore] è anche il mio lavoro. Mi assicuro di essere presente ogni giorno, di viaggiare insieme come un branco e di non dividere il branco quando viaggiamo. Quando siamo in Nuova Scozia [provincia canadese] per le riprese di Sullivan’s Crossing, siamo tutti lì. Posso lavorare e tornare a casa a giocare con i bambini. Si tratta di un lavoro in più per me da mettere al primo posto, così che non posso concentrarmi solo su Sullivan’s Crossing? Sì, ma questo significa solo che devo organizzare meglio il mio tempo e capire come gestire tutto questo. Quindi finisco di lavorare, torno a casa, saluto, abbraccio, bacio tutti, ci sediamo, giochiamo, guardiamo qualcosa insieme, li metto a letto e poi torno alla sceneggiatura [della serie], torno a concentrarmi su quest’ultima. E facciamo così per ogni cosa. Andiamo tutti a Chicago, anche se si tratta solo di un weekend di due giorni per firmare gli autografi. Ma è importante che siano con me perché non credo che si debba dividere il gruppo fino a fargli dire: “Papà è in un altro viaggio”. E per me questo non lo scambierei con niente, non importa il successo. [La famiglia] è più importante di tutto questo.

FONTE: Numero