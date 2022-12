Ryu Nakayama, regista di Chainsaw Man, ha ringraziato il pubblico in occasione del finale della serie animata.

Su Twitter, Ryu Nakayama ha ringraziato i fan con un semplice post subito dopo il finale di Chainsaw Man. Il regista ha ringraziato i fan per il loro supporto e ha dato credito allo staff di Studio MAPPA per aver realizzato la serie animata.

Questa è stata la prima volta che ho diretto una serie TV anime, quindi ho fatto del mio meglio. È grazie a tutto lo staff che siamo riusciti a portare a termine il nostro duro lavoro. Grazie mille a tutti! Grazie per il supporto.

Ovviamente, Chainsaw Man segna il debutto di Nakayama alla regia di un’intera stagione, ma l’artista ha già lavorato alla regia di episodi singoli. In particolar modo a Jujutsu Kaisen. Nakayama ha supervisionato la regia dell’episodio 19 e si è occupato dell’animazione dell’anime e del film per la TV. Al di fuori di Jujutsu Kaisen, Nakayama ha anche realizzato animazioni chiave in Black Clover, Kill la Kill, One-Punch Man e Sword Art Online.

