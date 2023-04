La sigla di Chainsaw Man ha superato le cento milioni di visualizzazioni su YouTube, guadagnandosi tutti gli elogi del caso.

Il video musicale ufficiale di “Kick Back” di Kenshi Yonezu ha superato le oltre cento milioni di visualizzazioni su YouTube. Yonezu in passato ha composto canzoni anche per Paprika, My Hero Academia e Kite per citarne alcuni.

L’anime è stato distribuito in occidente tramite Crunchyroll, ed è basato sull’omonimo manga di Tatsuki Fujimoto; Ryu Nakayama (Jujutsu Kaisen) dello studio MAPPA ne è il regista, Hiroshi Seko (L’Attacco dei Giganti) ne ha scritto invece la sceneggiatura. Il design dei personaggi è curato da Kazutaka Sugiyama e Tatsuya Yoshihara si è occupato delle scene d’azione, di cui potete vedere un assaggio nelle scene qui sopra. Infine le musiche sono composte da Kensuke Ushio (DEVILMAN crybaby).

Di seguito invece una breve sinossi della serie:

Denji è povero e molto indebitato, tanto che arriva al punto di vendere alcune parti del suo corpo: senza famiglia, senza futuro e devil hunter per necessità. L’unico amico di Denji è il cane-motosega Pochita, un demone che, davanti a un’altra crudele beffa del fato, cambierà per sempre la vita del suo padrone.

Chainsaw Man è disponibile, anche con il doppiaggio in italiano, su Crunchyroll

Fonte: Comic Book