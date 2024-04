Kiernan Shipka ha voluto ricordare il suo amico e collega Chance Perdomo, con cui ha recitato nella serie Le terrificanti avventure di Sabrina, che ha perso tragicamente la vita a soli 27 anni a causa di un incidente in moto.

In un post condiviso sui social, l’attrice ha scritto:

Kiernan ha aggiunto:

Era giocoso quanto gentile, amorevole ed esilarante. Non ha mai fallito nel farmi ridere e mantenermi sulle spine (o alzarmi dal terreno quando mi stava portando sulla sua schiena fino alla mia roulotte, cosa che faceva spesso. Grazie Chance).

Shipka ha inoltre sottolineato:

La sua umanità era un dono generoso per me e così tante persone. Trovo realmente difficile immaginare questo mondo senza di lui. Gli ho voluto bene con tutto il mio cuore. Lo farò sempre.

Nella serie Le terrificanti avventure di Sabrina, Perdomo aveva avuto il ruolo di Ambrose Spellman, il cugino britannico e amico della protagonista. Kiernan ha avuto modo di recitare in molte scene con il collega.

La famiglia, annunciando la morte di Chance, aveva dichiarato:

La sua passione per le arti e l’insaziabile appetito per la vita erano percepiti da tutte le persone che lo conoscevano e il suo calore proseguirà tra quelli che amava di più. Vi chiediamo, per favore, di rispettare il desiderio della famiglia di privacy mentre piangono la perdita del loro amato figlio e fratello.