Charlie Cox è convinto che la campagna Save Daredevil abbia davvero salvato Daredevil

Charlie Cox ha dichiarato che secondo lui è stato richiamato per il ruolo di Daredevil grazie alla campagna del pubblico Save Daredevil.

Il movimento Save Daredevil è nato dopo la cancellazione della serie su Netflix, in una recente intervista con Marvel.Com, Charlie Cox si è detto grato ai fan per il suo ritorno:

Ci sono così tante cose che voglio dire ai fan. Qualunque cosa accada alla mia carriera da questo momento in poi, la maggior parte la devo alla campagna ‘Save Daredevil’. Che anche quando avevo perso la speranza anni fa, hanno continuato a fare rumore e sostenerci. negli anni, ne ho incontrati molti, e sono una folla così entusiasta e appassionata. Daredevil è un personaggio così straordinario. È stato un grande onore per la mia carriera ricevere quella parte e poterlo interpretare. Mi sono divertito così tanto. Ha cambiato la mia vita irrevocabilmente. E quando la serie si è conclusa, nonostante la delusione per la fine del viaggio, mi sentivo come se avessimo fatto un buon lavoro, ci siamo divertiti moltissimo e potevamo solo essere grati per quello che avevamo avuto. Essere invitato a tornare e ricominciare, sembra quasi un po’ come un sogno. È troppo bello per essere vero. Sono così entusiasta del futuro. Non vedo l’ora di salire sul set dal primo giorno del nuovo show. Sto già iniziando ad allenarmi. Come sapete, sto già iniziando a fare progetti in termini di vita, allenamento e conversazioni con gli sceneggiatori e tutte quelle cose. Quindi sta iniziando a sembrare molto reale.

In Daredevil: Born Again, le cui riprese inizieranno nel 2023, oltre al protagonista Charlie Cox reciterà anche Vincent D’Onofrio, riprendendo il ruolo avuto recentemente in Hawkeye e nello spinoff Echo.

La serie sarà composta da 18 episodi qualche tempo fa Charlie Cox ha svelato che vorrebbe Tatiana Maslany come guest star dello show, dopo aver recitato insieme in She-Hulk: Attorney at Law.

Fonte: Comic Book