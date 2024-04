Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Gli ultimi due episodi di LOL 4 sono disponibili su Prime Video dalla giornata di ieri, e hanno eletto il vincitore di questa nuova edizione. Se non avete ancora visto le puntate non proseguite nella lettura, o potreste ovviamente imbattervi negli spoiler.

LOL 4 CHI HA VINTO?

Anche in questa edizione, le eliminazioni si sono susseguite velocemente, fino agli ultimi dieci minuti che hanno visto un duello a senso unico tra Giorgio Panariello e Edoardo Ferrario. Senso unico perché il comico toscano si gioca un personaggio inedito, scatenando la risata di Ferrario a un minuto dalla fine delle sei ore.

Giorgio Panariello devolve metà del premio della Lega per la Difesa del Cane, di cui è presidente onorario e l’altra metà a Helpcode, l’associazione di beneficenza scelta da Edoardo Ferrario. Il comico toscano ha diviso il montepremi per ringraziare il giovane della sfida leale concessagli.

LOL 4: i concorrenti e la classifica finale

I due nuovi episodi si sono aperti con l’eliminazione di Maurizio Lastrico, eliminato per aver ostentato la risata contro il pubblico pazzo del delirio. Tocca nuovamente a Lillo, che con la terza lezione di Overacting elimina Angela Finocchiaro. Rocco Tanica sfoggia una tecnica inedita: farsi la pipì addosso, eliminando Loris Fabiani che esplode in una grossa risata. Panariello, in veste del macellaio Pio Bove, elimina quindi Claudio Santamaria.

Mentre Giorgio si cambia, ai comici rimasti viene chiesto di muoversi in slow-motion. Quando il comico torna si guadagna la seconda Perla dell’edizione menzionando i biglietti cancellati per la futura turné. Seguono sfortunatamente altre due eliminazioni. Lucia Ocone viene eliminata a sorpresa da aurora Leone e Rocco Tanica sorride mentre sta dicendo un’altra battuta. L’ultima eliminata è Aurora Leone che ride per l’imitazione di un cameriere greco che parla in inglese di Edoardo Ferrario.

La classifica dei concorrenti è dunque la seguente (in ordine decrescente) Giorgio Panariello, Edoardo Ferrario, Aurora Leone, Rocco Tanica, Lucia Ocone, Claudio Santamaria, Loris Fabiani, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Diego Abatantuono e Fedez, eliminati già la scorsa settimana.

Siete contenti che ad aver vinto LOL 4 sia stato Giorgio Panariello? Cosa ne pensate? Qual è stato il momento che vi ha fatto più ridere? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Tutti gli episodi di LOL 4 sono disponibili su Prime Video.

