Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella serie Chicago Fire si è finalmente affrontata l’assenza del personaggio interpretato da Taylor Kinney, non apparso in varie puntate della stagione 11.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nell’episodio intitolato Damage Control la moglie di Kelly Severide, Stella, sta affrontando vari problemi mentre il marito si trova in Alabama, per partecipare a un programma legato alle indagini per incendio doloso, uno dei migliori esistenti al mondo in base a quanto dichiarato. Il Capitano Tom Van Meter (Tim Hopper) ha dovuto spiegarlo a Wallace Boden (Eamonn Walker), che si ritrova a perdere alcuni dei suoi migliori vigili del fuoco. Van Meter ha inoltre sottolineato che sa quanto questa assenza avrà un impatto sulla caserma per un po’ di tempo.

Nel mese di gennaio era stato annunciato che Kinney si sarebbe assentato per alcuni mesi dal set della serie NBC per affrontare una questione personale. Taylor era nel cast dello show fin dal debutto avvenuto nel 2012.

Che ne pensate del modo in cui è stata spiegata l’assenza di Taylor Kinney dal cast di Chicago Fire? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline