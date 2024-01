Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La showrunner di Chicago Fire, Andrea Newman, ha commentato il secondo episodio della stagione 12, intitolato Call McMcHolland, con al centro Christopher Herrmann (David Ekigenberg) e Randy “Mouch” McHolland (Christian Stolte).

Hermann sta affrontando le conseguenze dell’esplosione mostrata nell’episodio precedente, subendo dei problemi all’udito e negando la situazione, nonostante Darren Ritter (Daniel Kyri) se ne accorga.

Mouch, invece, sta facendo i conti di quanto accaduto nel season finale della stagione 11, dopo aver rischiato di morire.

Newman ha ereditato il ruolo di showrunner dopo l’uscita di scena di Derek Haas, che è comunque coinvolto con conversazioni telefoniche e messaggi.

Nelle nuove puntate si mostreranno lati inediti e diversi dei personaggi, come accaduto con Mouch, di cui si sono mostrate delle sfumature forse inaspettate nel secondo episodio di questa stagione. Nel nuovo capitolo della storia, inoltre, ci saranno nuove coppie di personaggi, facendo collaborare colleghi che in precedenza hanno lavorato con altre persone. Questi piccoli cambiamenti permetteranno di mostrare delle dinamiche maggiormente approfondite.

Nella seconda puntata i due protagonisti devono iniziare a pensare al futuro, facendoli riflettere sulla possibilità di iniziare un lavoro in ufficio e su come cambierà la loro vita. Durante la stagione 12 ci sarà quindi un contrasto tra la vecchia e la nuova guardia, mentre i pompieri si chiedono se hanno dei limiti e cercano di individuarli.

Nelle puntate è tornato Taylor Kinney nel ruolo di Kelly Severide e la showrunner ha spiegato che il personaggio dovrà riconquistare la fiducia persa quando è stato coinvolto nei casi di incendio doloso, situazioni che lo attirano in parte per quanto accaduto con il padre. Il protagonista dovrà provare a riallacciare il suo rapporto con Cruz e Kidd mentre prova a gestire la sua vita professionale, cercando un equilibrio.

Sylvie Brett, interpretata da Kara Killmer, uscirà di scena e nel secondo episodio sta iniziando a progettare il suo matrimonio, ma non tutto andrà come previsto, ritrovandosi in difficoltà e con ostacoli di vario tipo. Nella stagione si rivedrà anche Matt Casey (Jesse Spencer), oltre a introdurre nuovi personaggi come Gibson (Rome Flynn), che si unisce al team al centro della trama e di cui si scopriranno progressivamente vari dettagli.

Nelle prossime puntate Violet (Hanako Greensmith) compierà un interessante percorso che la farà uscire dall’ombra di Sylvie, faticando con le conseguenze degli eventi drammatici vissuti in passato.

Nel corso del nuovo capitolo della storia ci saranno molti cambiamenti, arrivi e addii, situazione che getterà le basi per nuove dinamiche.

La showrunner ha spiegato che Chicago Fire riesce a mantenere l’attenzione dello spettatore grazie a un mix composto da azione, comedy, dinamiche interessanti tra i personaggi ed elementi da soap. Tutti gli elementi, inoltre, vengono usati per offrire una rappresentazione il più possibile realistica della vita di chi lavora intervenendo nei casi di emergenza e ogni giorno devono trovare un modo per mantenere la speranza e uscire dai momenti difficili. La showrunner ha sottolineato che l’umorismo è una parte davvero importante per riuscire a ottenere il proprio obiettivo.

Newman ha ribadito che pensa gli spettatori continuino a sintonizzarsi sulla serie perché amano essere sorpresi e, nonostante le uscite di scena possano deludere qualcuno, sono necessarie a far continuare la serie e mantenerla sempre coinvolgente:

Diciamo sempre che il team della 51 si ritiene una famiglia, e scriviamo sempre ricordandoci che il pubblico è parte della famiglia.

Che ne pensate delle dichiarazioni della showrunner sulla stagione 12 di Chicago Fire? Lasciate un commento!

