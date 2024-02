La stagione 12 di Chicago Fire sarà l’ultima in cui apparirà Kara Killmer, e ora NBC ha svelato l’ultimo episodio in cui apparirà Sylvie Brett.

Il network ha infatti condiviso la sinossi della sesta puntata, intitolata Port In The Storm, in cui si dichiara:

La caserma numero 51 riaccoglie alcuni volti conosciuti e dice addio a Brett. Violet fatica a decorare il luogo scelto per il matrimonio di Brett. Una chiamata all’expo center prende una svolta sconvolgente.

Brett sembra quindi destinata a uscire di scena dopo il matrimonio con Matt Casey, ruolo interpretato da Jesse Spencer. Recentemente dal set sono apparsi degli scatti e un video che hanno anticipato degli spoiler relativi al matrimonio della coppia.

