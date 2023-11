Kara Killmer dirà addio alla serie Chicago Fire con la stagione 12.

Per ora il network NBC non ha svelato il numero di episodi in cui apparirà il personaggio di Sylvie Brett.

Killmer era entrata nel cast della terza stagione, in cui Sylvie era al centro della trama. Matt Casey (interpretato da Jesse Spencer) aveva una storia con la giovane ed era uscito di scena nel 2021, ritornando però la scorsa stagione sugli schermi. Nel finale dell’undicesima stagione, infatti, Matt ha chiesto a Sylvie di sposarlo.

La notizia dell’addio di Kara Killmer potrebbe anticipare un’unione tra i due personaggi e una successiva partenza da Chicago.

Nella prossima stagione di Chicago Fire ritornerà invece Taylor Kinney, assente da tempo a causa di problemi personali.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che Kara Killmer dirà addio alla serie Chicago Fire?

Fonte: Deadline