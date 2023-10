Taylor Kinney ritornerà nella serie Chicago Fire in occasione della stagione 12.

Per ora, come rivela Variety, non è stato rivelato il numero di episodi in cui sarà presente l’attore, anche se le fonti del sito sostengono che la sua entrata in scena avverrà all’inizio della stagione.

Kinney si era allontanato dallo show a gennaio, per una questione personale. La sua ultima apparizione era avvenuta nel quattordicesimo episodio della stagione 11 e si era poi spiegato che Severide era andato fuori città per un addestramento importante.

NBC aveva poi coinvolto nuovamente Jesse Spencer, tornato come guest star, e l’attore dovrebbe probabilmente tornare anche nelle prossime puntate.

La dodicesima stagione avrà come showrunner Andrea Newman.

Che ne pensate? Siete felici che Taylor Kinney tornerà nel cast di Chicago Fire durante la stagione 12?

