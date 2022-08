Tracy Spiridakos ha elogiato le doti di Jesse Lee Soffer in occasione dell’addio di quest’ultimo a Chicago PD.

In un post su Instagram, l’attrice, che nello show interpreta la detective Hailey Upton, ha definito Soffer il miglior marito su schermo:

Credo che il segreto sia stato svelato…Jesse, cosa posso dire, sei il migliore. Grazie per la tua gentilezza, la tua guida e la tua amicizia. Sei il miglior marito a schermo che una donna possa desiderare. Mi mancherà stare sul set con te ogni giorno. Non vedo l’ora di vedere cosa ti riserva il mondo per il futuro. #UPSTEADPERSEMPRE.