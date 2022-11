Apple tv+ ha annunciato otto nuovi attori che si aggiungono al cast di Chief of War, la serie di e con Jason Momoa.

Nel cast della serie si aggiungono Te Ao o Hinepehinga (Breakwater), l’esordiente Kaina Makua, Moses Goods (NCIS: Hawai’i), Siua Ikale’o (NCIS: Hawai’i), Brandon Finn (Tre donne), James Udom (The Sandman) Mainei Kinimaka ( See) e Te Kohe Tuhaka (The Convert) . si aggiungono ai precedentemente annunciati Luciane Buchanan e Temuera Morrison.

Hinepehinga interpreta Kupuohi, la moglie di Ka’iana (Momoa). Makua è Kamehameha, il re profetizzato destinato a unire i regni in guerra delle Isole Hawaii. Goods interpreta Moku, consigliere capo di Kamehameha delle Hawaii e padre di Ka’ahumanu (Buchanan). Ikale’o interpreta Nahi, il fratello minore di Ka’iana (Momoa). Finn interpreta il principe Kūpule, figlio del re Kahekili (Morrison). Udom è Tony, uno schiavo fuggitivo che fa amicizia con Ka’iana e trova una nuova casa alle Hawaii. Kinimaka interpreta Heke, la sorella minore di Kupuohi. Tuhaka interpreta Namake, uno dei fratelli minori di Ka’iana e un guerriero d’élite.

Il progetto racconterà la storia dell’unificazione e della colonizzazione delle Hawaii dal punto di vista degli indigeni.

La prima stagione della nuova serie tv Apple sarà composta da nove episodi e Momoa ne sarà autore in collaborazione con Thomas Pa’s Sibbett. Nel team della produzione ci saranno anche Francis Lawrence, Peter Chernin, Jenno Topping, Erik Holmberg e Doug Jung che ne sarà la showrunner.

Alla regia dei primi due episodi potrebbe esserci Justin Chon, attualmente in fase di trattative con la produzione.

Cosa ne pensate del cast di Chief of War? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

