The Hollywood Reporter riporta che Chloé Zhao, regista premio Oscar per Nomadland (LEGGI LA RECENSIONE), ha firmato un contratto di prelazione pluriennale con Searchlight Television. L’accordo segna il ricongiungimento di Zhao con la Searchlight, il cui studio cinematografico aveva distribuito proprio il film con Frances McDormand.

Nata ufficialmente nel 2018, Searchlight Television, divisione della Searchlight Pictures, ha prodotto il suo primo prodotto per il piccolo schermo nel 2022: parliamo di The Dropout (LEGGI LA RECENSIONE), miniserie con protagonista Amanda Seyfried disponibile in Italia su Disney+.

“Chloe è una regista visionaria e, dal momento in cui abbiamo terminato Nomadland, abbiamo cercato di trovare nuovi modi per collaborare di nuovo“, hanno dichiarato i presidenti della Searchlight Matthew Greenfield e David Greenbaum in una dichiarazione congiunta. “Siamo ispirati dall’ampiezza delle passioni narrative di Chloé e siamo felicissimi di poter unire le forze e ampliare le opportunità di sostenere storie personali, potenti e durature“.

Vi ricordiamo che dopo Nomadland, Zhao ha diretto il cinecomic Marvel Eternals, uscito nelle sale lo scorso novembre. Trovate tutte le informazioni su questo film nella nostra scheda.

