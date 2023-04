Chris Evans ha rivelato che non ha intenzione di condurre il Saturday Nighy Live e che rimpiangerebbe immediatamente l’eventuale scelta di mettersi alla prova.

L’attore, intervistato da Entertainment Tonight Canada, ha raccontato:

Posso gestire un cameo. Ho evitato di condurre il Saturday Night Live come la peste per anni ormai, semplicemente perché sono così spaventato. Per me è terrificante.

Chris ha spiegato:

Per me sarebbe una di quelle cose che mi farebbero svegliare in mezzo alla notte con i sudori freddi. Un cameo per me sembra grandioso, quello è perfetto.

Evans ha ribadito:

Non sono una persona divertente. Forse mi sento così perché ho degli amici davvero, davvero divertenti che mi hanno detto che non lo sono. Semplicemente so come mi sentirei… Sarebbe un’ansia quotidiana, un rimpianto costante. Perché l’ho fatto? Avrei potuto stare tranquillo a casa mia, nel mio letto, non preoccupandomi per tutto questo.

La star ha commentato inoltre il coinvolgimento di Ana de Armas, che condurrà lo show questa settimana:

Le faccio i miei complimenti. Sarà fantastica. Ma se fossi io passerei molte notti insonni.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che Chris Evans non abbia intenzione di condurre il Saturday Night Live?

Fonte: ET