Chris Noth ha deciso di rispondere via Instagram a un articolo del New York Post in cui si sosteneva che le accuse di molestie sessuali che gli sono state rivolte abbiano fatto allontanare le sue ex colleghe di Sex and the City, con cui aveva recitato anche in And Just Like That…, con cui non vrebbe più rapporti di amicizia.

L’interprete di Mr. Big ha scritto online:

Di solito non rispondo a questo genere di cose. E so che alle persone piacciono i drammi e i gossip… Ma questo articolo del New York Post non ha assolutamente senso. Pensavo semplicemente che vi interessasse saperlo.

Nel dicembre 2021 due donne avevano accusato pubblicamente di essere state violentate da Noth, la prima nel 2004 e la seconda nel 2015. L’attore avevano negato categoricamente le accuse sostenendo si fosse trattato di rapporti consensuali. Una terza donna aveva poi condiviso la sua esperienza sostenendo di essere un’altra vittima e, anche in questo caso, Noth si era proclamato innocente.

Sarah Jessica Parker aveva quindi condiviso un messaggio, firmato insieme a Cynthia Nixon e Kristin Davis, in cui si dichiarava:

Sosteniamo le donne che si sono fatte avanti e hanno condiviso le loro esperienze dolorose. Sappiamo che è una cosa davvero difficile da fare e le lodiamo per il coraggio.

Dopo quanto accaduto, i produttori di And Just Like That… avevano deciso di eliminare dal season finale una sequenza in cui Carrie “incontrava” di nuovo Mr. Big dopo la morte, mostrando la protagonista che immaginava di avere un momento insieme al marito mentre era nella capitale francese per dispergerne le ceneri nella Senna.

