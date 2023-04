Chris Pratt non era a conoscenza che Aubrey Plaza fosse entrata nel MCU venendo scelta per un ruolo nella serie Agatha: Coven of Chaos e, intervistato da Rolling Stone, ha svelato la sua reazione.

L’interprete di Peter Quill/Star-Lord ha dichiarato:

Lo amo. Sta avendo un momento così fantastico, e questo mi rende davvero elettrizzato… Aubrey è così unica, talentuosa e speciale. Credo sia semplicemente fantastico che il resto del mondo se ne stia rendendo conto.

Pratt ha aggiunto:

Era fantastica in The White Lotus, ed Emily the Criminal era grandioso. E penso che dimostrerà che è perfetto per lei interpretare una strega in una congrega per la Marvel.

Per ora i produttori dello spinoff di WandaVision con star Kathryn Hahn non hanno confermato i dettagli della parte affidata all’attrice, che ha recitato con Pratt in Parks and Recreation.

Plaza aveva spiegato:

Non ho ancora parlato di Agatha: Coven of Chaos, ed è un personaggio divertente.

Nel cast dello show ci saranno anche Emma Caulfield, Debra Jo Rupp, Joe Locke, Maria Dizzia, Sasheer Zamata, Patti LuPone e Okwui Okpokwasili.

Che ne pensate della reazione di Chris Pratt all’arrivo di Aubrey Plaza nel MCU grazie ad Agatha: Coven of Chaos? Cosa vi attendete dalla serie?

Potete trovare tutti gli aggiornamenti sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Rolling Stone

