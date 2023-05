Christina Applegate ha confermato che non reciterà più di fronte alle telecamere dopo la fine delle riprese della serie Dead to Me.

L’attrice, parlando della sua esperienza nello show con co-protagonista Linda Cardellini, ha spiegato:

Il ping-pong è molto più divertente quando l’altra persona è brava quanto te. Probabilmente non lavorerò più davanti alla telecamera, ma sono così felice che sono uscita di scena con qualcuno che è tra le più grandiose attrici con cui abbia mai lavorato nella mia intera vita, se non addirittura l’essere umano più grandioso che abbia mai conosciuto.

Christina, che soffre di sclerosi multipla, ha aggiunto:

Non posso nemmeno immaginare di andare su un set attualmente. Questa è una malattia degenerativa. Non so se peggiorerò. Posso fare dei lavori come doppiatrice perché ho il sostegno della mia famiglia e mi continua a far lavorare il cervello.

Tra i suoi prossimi progetti ci sarà quindi lo show animato ispirato a Sposati… con figli, in cui Applegate avrà la parte di Kelly Bundy, il personaggio che ha interpretato nella sitcom della Fox nel 1987 insieme a Ed O’Neill, Katey Sagal e David Fustino:

Non posso realmente dire nulla, ma tutto quello che so è che noi quattro protagonisti siamo coinvolti. Non è nelle nostre mani ora, quindi stiamo semplicemente aspettando.

Fonte: Vanity Fair