Christina Ricci, nelle sue stories Instagram, sembra aver commentato quanto accaduto ad Ashton Kutcher e Mila Kunis dopo che è stato svelato online il loro intervento a favore dell’ex collega e amico Danny Masterson, condannato per due stupri.

La star di Yellowjackets ha sottolineato:

Alle volte le persone che abbiamo amato e ammirato fanno cose orribili. Potrebbero non averle fatte a noi e solo noi sappiamo chi erano per noi, ma questo non vuol dire che non abbiano compiuto azioni orribili e screditare chi ha subito abusi è un crimine.