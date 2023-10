Christopher Storer, il creatore di The Bear, è al lavoro su una nuova serie per FX intitolata All The Other Mothers Hate Me, tratta dal libro della giornalista Sarah Harman.

Il romanzo viene descritto come un thriller satirico su una donna americana che sospetta il suo amato figlio possa aver ucciso uno studente benestante nella sua scuola privata nella zona Ovest di Londra.

Storer sarà coinvolto come produttore tramite la sua American Light & Fixture, mentre Harman firmerà l’adattamento del volume che sarà pubblicato nel 2025, pur avendo conquistato il Lucy Cavendish Prize 2023.

Storer ha portato al successo The Bear, la serie disponibile su Disney+ che ha conquistato il pubblico con due stagioni.

Fonte: Variety