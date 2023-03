Zachary Levi ha rivelato di non aver perso la speranza che un giorno venga realizzato un film di Chuck.

La star di Shazam! La furia degli dei è tornata a parlare del progetto di continuare la storia dei personaggi al centro della serie targata NBC. Il progetto può contare sul sostegno dei creatori dello show, Josh Schwartz e Chris Fedak.

Levi ha interpretato Chuck Bartowski, che viene trascinato nel mondo delle spie, dal 2007 al 2012. Nel cast della serie c’erano anche Yvonne Strahovski, Adam Baldwin, Joshua Gomez, Sarah Lancaster, Ryan McPartlin, Mark Christopher Lawrence, Vik Sahay, Scott Krinsky, Julia Ling e Bonita Friedericy.

Zachary ha ora ricordato:

Ho provato a realizzare un film di Chuck fin da quando abbiamo finito lo show. Ho visto i segnali, ho visto molte delle cose legate allo streaming emergere. Ho visto quello che facevano molte persone, come Zach Braff, che penso stesse facendo le campagne di crowdfunding. Oh, no. Ancora prima c’è stato Veronica Mars, che ha ottenuto i fondi con il crowfund. Quindi ho pensato, chiaramente le persone hanno voglia di vedere delle aggiunte alle serie a cui tengono emotivamente.

Levi ha ribadito che i fan di Chuck sono molto leali e sosterrebbero la realizzazione di un progetto sequel.

La star ha quindi sottolineato:

Sono nelle prime fasi di trattative con i capi di Warner Bros e ho detto ‘Ehi ragazzi, sapete, ora sono il vostro supereroe in questi film della Warner. Lasciatemi usare quell’amicizia e lasciatemi realizzare questo progetto’. Perché penso, anzi so, che tutto il cast sarebbe disposto a tornare, e hanno già detto che sarebbero totalmente interessati. Penso che Josh Schwartz e Chris Fedak, i nostri creatori, siano interessati, sarebbero disposti a scriverlo e a riunire la squadra. Si tratta solo che Warner Bros deve dire ‘Sì, ci va bene e questo è il budget, andate a realizzare il film’. Chuck era in pratica un mini film action stile anni ’80 settimanale. Quindi la questione non è che non sappiamo come farlo. Dobbiamo semplicemente avere un po’ più di budget in tempo e andare a realizzare un vero film. Penso sarebbe così divertente.