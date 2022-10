Liv Morgan della WWE (World Wrestling Entertainment) ha più volte ammesso di essere una grande fan del franchise di Chucky e in passato ha dichiarato che le sarebbe piaciuto far parte della nuova stagione della serie SYFY e USA Network. In queste ultime ore, sul profilo ufficiale di Chucky è stato condiviuso un video inedito in cui la Morgan parla dello show e di Chucky che le dà il benvenuto a bordo. L’episodio si intitolerà Death on Denial e andrà in onda il 26 ottobre negli USA, quindi i fan americani non dovranno aspettare molto prima che Morgan faccia il suo debutto nella serie. Il video è disponibile nel post qui sotto.

i GUESS there's room for one more superstar on my show. see u oct 26 @YaOnlyLivvOnce #chucky pic.twitter.com/SIITfTFnsD — Chucky (@ChuckyIsReal) October 14, 2022

In una nuova intervista con USA Insider, la Morgan ha raccontato di aver amato il franchise quando era più giovane e di come sia rimasto uno dei suoi preferiti in tutte le sue versioni. “Credo di essere diventata un’appassionata del genere horror crescendo, ma sono stata una fan del franchise di ‘Child’s Play’ per tutta la mia vita. Ho visto tutti i film e la prima stagione di ‘Chucky’ mi è piaciuta moltissimo. Il mio amore per ‘Chucky’ è molto, molto profondo: ho tipo tre bambole di Chucky a casa mia“, ha detto Morgan.

“Ho guardato la prima stagione ed ero così emozionata, mi è piaciuta tantissimo, ho apprezzato tantissimo la scrittura. Vedere Chucky nella società moderna che fa le stesse cose che Chucky faceva quando ero piccola“, ha detto Morgan. “Così sono semplicemente andata alla WWE e mi sono detta: ‘Pensate che ci sia qualche opportunità per me, in qualche modo? Perché mi piacerebbe molto essere coinvolta in qualsiasi modo, forma o circostanza’. Mi hanno chiamato e mi hanno messo in contatto con Don Mancini, il creatore dello show, che è stato così gentile con me. Ci siamo messi d’accordo su uno Zoom e lui è riuscito a inserirmi nella sceneggiatura. È stato quasi un sogno irrealizzabile. È iniziato con una richiesta che si è trasformata in qualcosa di incredibile“.

Parlando dell’esperienza vissuta sul set, la Morgan ha poi aggiunto: “È stato tipo 100. Non lo dico tanto per dire, è stato davvero così. Mi hanno trattato come una famiglia, sapete? Mi hanno messo a mio agio. Mi è sembrato molto naturale stare in quell’ambiente, come se fossi al lavoro nella WWE. Non mi ero mai resa conto di quanto la WWE ti prepari a una cosa del genere – le telecamere, i backstage – mentre giravo ‘Chucky’ mi sembrava di girare nel backstage della WWE, era tutto così simile, il che è stato molto confortante“.

Morgan aveva accennato al desiderio di far parte della serie di Chucky durante una precedente intervista con ComicBook.com poco prima della Royal Rumble, e aveva anche parlato di prendere lezioni di recitazione e di voler far parte di un altro dei suoi show preferiti, Euphoria. Ci riuscirà?

