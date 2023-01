“Torno SEMPRE!”: con queste parole la Bambola Assassina ha mantenuto la promessa, annunciando in un video diffuso sui social che Chucky tornerà per una terza stagione.

Syfy e USA Network hanno infatti approfittato dei TCA invernali per rivelare di aver rinnovato ufficialmente la serie, che tornerà in onda negli Stati Uniti in autunno.

La seconda stagione è andata in onda dal 5 ottobre al 23 novembre 2022 e ha avuto un ottimo riscontro in termini di ascolti sui due canali. La prima stagione è andata in onda in Italia su Italia 1, mentre la seconda è ancora inedita (ma immaginiamo arriverà sullo stesso canale a breve).

Creata da Don Mancini e ispirata al franchise Child’s Play da lui stesso creato, Chucky espande le vicende dell’iconica bambola assassina, cui viene prestata ancora una volta la voce da Brad Dourif.

Nel cast assieme a Dourif anche Zackary Arthur, Björgvin Arnarson, Alyvia Alyn Lind e Jennifer Tilly.

Ecco la dichiarazione ufficiale di Mancini:

Il cast e la troupe di Chucky vorrebbero ringraziare i fan e i critici per la splendida accoglienza riservata alla seconda stagione, che siamo felici di annunciare che proseguirà con una terza stagione. Questa notizia ha reso molto felice Chucky. Grazie Damballa per questo, altrimenti Chucky sarebbe stato veramente ingestibile. E grazie mille anche a SYFY, USA e UCP per averci aiutati a mantenere Chucky impegnato. Ci vediamo nel 2023 per quella che Chucky promette sarà la stagione più spaventosa di sempre.