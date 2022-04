My view as I wish the season one surviving cast of Chucky good luck while starting episode one up in Toronto in a fricken snow storm. @1ZackaryArthur @bjorgvinarn @ChuckyIsReal @RealDonMancini @JenniferTilly 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/MpaFBP8885

— devon sawa (@DevonESawa) April 19, 2022