Cillian Murphy avrebbe potuto interpretare il reponsabile del progetto Manhattan prima della realizzazione del film Oppenheimer.

Durante la fase del casting per lo show Manhattan, che ha debuttato nove anni fa sugli schermi di WGN America, la star di Peaky Blinders era tra i nomi presi in considerazione per la parte di J. Robert Oppenheimer.

Lila Byock, moglie del creatore di Manhattan, Sam Shaw, e autrice della serie, ha ora raccontato a Vanity Fair:

Quando stavamo facendo il casting per il ruolo di Oppenheimer abbiamo avuto molte idee diverse. Avevamo persino considerato alcune vere rock star.

Tra i nomi valutati c’erano infatti quelli di David Bowie, che non era però disponibile, e Beck.

Shaw ha poi sottolineato:

Volevamo che Oppenheimer fosse qualcuno che trasmettesse la sensazione di avere un innegabile carisma, una presenza in scena, ma anche che stava suonando uno strumento diverso. Doveva sembrare alieno o qualcosa di diverso, sotto certi aspetti.

Sam ha così ammesso:

Cillian Murphy era in quella lista al mille per cento.

Tra i nomi considerati per lo scienziato c’era inoltre quello di Ebon Moss-Bachrach, attualmente star di The Bear nella parte di Richie, scartato perché sembrava in grado di suscitare troppa empatia negli spettatori.

Il creatore della serie ha quindi scelto Daniel London, che aveva recitato in serie come Minority Report, Nurse Jackie e I Soprano. La serie Manhattan è stata però cancellata dopo solo due delle sei stagioni che aveva pianificato Shaw, non raccontando così eventi importanti come l’uso della bomba atomica in Giappone e le conseguenze dello storico evento. Shaw ha ammesso:

Sono ancora dispiaciuto perché non abbiamo avuto l’occasione di raccontare la storia nella sua interezza come avevamo sperato.

