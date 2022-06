Apple TV+ ha annunciato le date del debutto di Cinque giorni al Memorial e di Bad Sisters, in arrivo ad agosto 2022 sulla piattaforma.

Di seguito i dettagli su entrambe le serie, così come riportati nel Comunicato Stampa ufficiale:

Cinque giorni al Memorial

La serie limitata di otto episodi “Cinque giorni al Memorial”, debutterà il 12 agosto con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì, fino al 16 settembre. Basata su eventi reali e adattata dal libro della giornalista Premio Pulitzer Sheri Fink, la serie racconta l’impatto dell’uragano Katrina e le sue conseguenze su un ospedale locale. Con l’aumentare delle inondazioni, la mancanza di elettricità e il calore divampante, i soccorritori, ormai esausti, in un ospedale di New Orleans sono stati costretti a prendere decisioni che li avrebbero condizionati per gli anni a venire.

“Cinque giorni al Memorial” è prodotta e scritta da Carlton Cuse (“Jack Ryan”, “Lost”) e John Ridley (“The Other History of the DC Universe”, “Let It Fall: Los Angeles 1982-1992”). La serie è diretta da Carlton Cuse, Josh Ridley e Wendey Stanzler (“Clarice”, “Rebel”) e vede come protagonisti Vera Farmiga (“Up in the Air”, “The Conjuring”), Robert Pine (“CHiPs”), Cherry Jones (“Transparent”, “Succession”), Julie Ann Emery (“Better Call Saul”, “Preacher”), Cornelius Smith Jr. (“Scandal”, “Self Made: Inspired by the Life of Madam CJ Walker”), Adepero Oduye (“The Falcon and the Winter Soldier”, “Pariah”), Molly Hager (“Happyish”, “5 giorni fuori – It’s Kind of a Funny Story”), Michael Gaston (“Blindspot”, “The Leftovers”) e W. Earl Brown (“Deadwood”, “Predicatore”).

“Cinque giorni al Memorial” è un’idea di ABC Signature, parte di Disney Television Studios.

Bad Sisters

In arrivo su Apple TV+ questo agosto anche “Bad Sisters”, la nuova commedia della creatrice e attrice Sharon Horgan (“Catastrophe”, “Shining Vale”). Una deliziosa miscela di dark comedy e thriller ambientata sulla costa mozzafiato d’Irlanda, “Bad Sisters” farà il suo debutto il 19 agosto con i primi due episodi dei dieci totali, seguiti da un nuovo episodio settimanale ogni venerdì, fino al 14 ottobre. La serie segue le vite delle sorelle Garvey, legate dalla morte prematura dei genitori e dalla promessa di proteggersi sempre a vicenda. Accanto a Sharon Horgan, nel cast della serie ci sono Anne-Marie Duff (“Suffragette”, “The Salisbury Poisonings”), Eva Birthistle (“Brooklyn”, “The Last Kingdom”), Sarah Greene (“Frank of Ireland”, “Dublin Murders”) ed Eve Hewson (“Behind her Eyes”, “The Luminaries”) nei panni delle sorelle Garvey.

“Bad Sisters” è scritto da Sharon Horgan, che è anche produttrice esecutiva, con Brett Baer e Dave Finkel (“New Girl”, “United States of Tara”), che l’ha adattato dalla versione belga della serie “Clan”, creata da Malin-Sarah Gozin (“Tabula Rasa”, “Professor T”). Sharon Horgan, Faye Dorn e Clelia Mountford producono per conto di Merman; Malin-Sarah Gozin, Bert Hamelinck e Michael Sagol (“Sound of Metal”) sono i produttori esecutivi di Caviar. Oltre a Horgan, Baer e Finkel, la serie è scritta da Karen Cogan, Ailbhe Keogan, Daniel Cullen, Perrie Balthazar e Paul Howard. Dearbhla Walsh, anche lei produttrice esecutiva della serie, Josephine Bornebusch e Rebecca Gatward si alternano alla regia. “Bad Sisters” è prodotta da Merman Television e ABC Signature, una parte di Disney Television Studios. La serie segna il primo progetto dell’accordo di Sharon Horgan con Apple TV+ ed è prodotta da Merman, la società di produzione co-fondata con Clelia Mountford.

Fonte: Comunicato Stampa