Il film A Merry Scottish Christmas, un nuovo progetto originale targato Hallmark Channel, regalerà una piccola reunion di Cinque in famiglia: i protagonisti saranno infatti Lacey Chabert e Scott Wolf.

Il lungometraggio, che farà parte della programmazione delle feste, è stato scritto da Andrea Canning e Audrey Schulman.

Al centro della trama ci saranno Lindsay (Chabert) e Brad (Wolf), due fratelli che si sono allontanati nel tempo e che compiono un viaggio in Scozia per riunirsi con la madre Jo (Fiona Bell), mentre viene rivelato un grande segreto di famiglia.

Lisa Hamilton Daly, vice presidente della programmazione di Hallmark Media, ha dichiarato:

Siamo così eccitati nel riunire Lacey e Scott e sappiamo che i nostri spettatori si innamoreranno di questo film. La nostalgia suscitata dal rivedere di nuovo insieme sullo schermo Lacey e Scott sarà un dono speciale per i nostri spettatori.

Chabert ha aggiunto:

Io e Scott abbiamo parlato per anni della possibilità di realizzare un altro progetto insieme. Quando per la prima volta abbiamo letto questa storia su questi fratelli in un momento difficile, sapevamo entrambi che era l’opportunità perfetta.