Amazon Studios non ha ancora annunciato ufficialmente il rinnovo per la stagione 2 di Citadel, tuttavia il progetto ha già ottenuto un importante sostegno economico in California.

La serie prodotta dai fratelli Russo ha infatti ricevuto ben 25 milioni di dollari grazie al sistema di tax credit, situazione che porterà quindi lo spostamento della produzione dal Regno Unito agli Stati Uniti.

Gli 80 milioni previsti dalla California Film Commission sono stati assegnati a sette serie. Tra i titoli ci sono anche Wondermill, che sembra un nome in codice per The Rehearsal di HBO, e di uno show intitolato Paradise City prodotto da 20th Century Fox.

I sette progetti, secondo i dati riportati, dovrebbero veder coinvolti ben 1585 membri delle troupe, 629 interpreti e 19994 controfigure e comparse nei 646 giorni previsti di lavoro sul set. Gli investimenti locali dovrebbero quindi ammontare a circa 397 milioni di dollari.

La rivoluzionaria serie internazionale debutterà il 28 aprile con un nuovo episodio ogni venerdì fino al 26 maggio. Citadel ha la produzione esecutiva di AGBO dei Fratelli Russo e dello showrunner David Weil, ed è interpretata da Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, con Stanley Tucci e Lesley Manville. Citadel sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Otto anni fa, Citadel è caduta. L’agenzia indipendente di spionaggio internazionale – nata con lo scopo di difendere la sicurezza di tutte le persone – è stata distrutta dagli agenti di Manticore, una potente associazione che nell’ombra manipola il mondo. Con la caduta di Citadel, tutti i ricordi degli agenti scelti Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) sono stati cancellati, ma loro sono riusciti miracolosamente a salvarsi. Da allora sono rimasti nascosti, costruendosi una nuova vita con nuove identità, entrambi ignari del proprio passato. Fino alla notte in cui Mason viene rintracciato dal suo ex collega di Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci), che ha disperatamente bisogno del suo aiuto per impedire a Manticore di stabilire un nuovo ordine mondiale. Mason si mette alla ricerca della sua ex collega Nadia, e le due spie intraprendono una missione che li porta in giro per il mondo nel tentativo di fermare Manticore, questo mentre devono fare i conti con una relazione costruita su segreti, bugie e un amore pericoloso ma senza tempo.

Da Amazon Studios e AGBO dei Fratelli Russo, Citadel ha come executive producer Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Angela Russo-Otstot e Scott Nemes per AGBO, con lo showrunner e executive producer David Weil. Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg sono executive producer per Midnight Radio. Nel ruolo di executive producer ci sono anche Newton Thomas Sigel e Patrick Moran.

Citadel, interpretato da Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas e con Stanley Tucci e Lesley Manville, è il debutto di un franchise globale epocale. Con la produzione esecutiva di AGBO dei Fratelli Russo, Citadel e le serie seguenti attraversano il globo con storie interconnesse. Ogni serie dell’universo Citadel è creata, prodotta e girata localmente sul territorio, e ha per protagonisti i migliori talenti, andando a formare un franchise globale peculiare. Altre serie sono già in produzione in Italia e in India, interpretate rispettivamente da Matilda De Angelis, Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu.

Che ne pensate del fatto che le riprese della stagione 2 di Citadel potrebbero svolgersi in California?

Fonte: Deadline



