Lesley Manville ha spiegato il motivo per cui non guarderà la serie Citadel, in arrivo su Prime Video, nonostante faccia parte del cast.

L’attrice, intervistata da The Guardian, ha raccontato:

Non guardo la violenza. Non guardo nessun progetto che la contiene.

L’attrice ha ammesso di non aver visto il montaggio finale degli episodi dello show prodotto dai fratelli Russo, ma ha spiegato:

Mi sento offesa dalla violenza. Penso realmente sia negativa. Le persone parlano di Game of Thrones, ma non sono mai stata in grado di vedere la serie. Inoltre è violento contro le donne. Non voglio realmente vedere quelle cose. Sono, per prima cosa, una donna. Essere una donna è una posizione politica. Devi capire cosa sta accadendo, i rischi, contro cosa ti batti.

Manville ha inoltre sottolineato che le rappresentazioni della violenza sullo schermo, secondo lei, sono in ritardo rispetto ad altri segni di progresso come un compenso migliore, una maggior visibilità per le donne che stanno invecchiando e un trattamento migliore grazie alle lotte compiute con il movimento #MeToo. L’attrice ha ammesso:

È come se stessimo facendo tutto il lavoro qui e, mentre la nostra attenzione si focalizza questo, altrove stiamo sminuendo un altro problema. Tenete duro, non è uno scambio! Bisogna continuare a combattere. Si tratta di una battaglia lenta che dura da centinaia di anni quella che permette alle donne di trovarsi nella posizione attuale, ed è incredibile quanta strada dobbiamo ancora compiere.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Lesley Manville sulle scene di violenza nelle serie Citadel?

Citadel, interpretato da Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas e con Stanley Tucci e Lesley Manville, è il debutto di un epocale franchise globale. Con la produzione esecutiva di AGBO dei Fratelli Russo, Citadel e le serie seguenti attraversano il globo con storie interconnesse. Ogni serie dell’universo Citadel è creata, prodotta e girata localmente, e vede protagonisti i migliori interpreti, costituendo un franchise globale peculiare. Le serie sono già in produzione in Italia e in India, interpretate rispettivamente da Matilda De Angelis, Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu.

