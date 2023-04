L’ambiziosa serie dei fratelli Russo intitolata Citadel ha debuttato sulla piattaforma di streaming Prime Video, ma non sembra aver conquistato in modo unanime la critica, considerando il punteggio piuttosto mediocre raggiunto su Rotten Tomatoes.

Attualmente lo show si è fermato a quota 56% di opinioni positive da parte delle testate americane, dopo ben 41 recensioni.

Gli spettatori, invece, sembrano aver apprezzato maggiormente le prime puntate, con un punteggio positivo arrivato all’87% delle opinioni.

Tra i commenti della stampa estera c’è chi sostiene, come la CNN, che la serie non brilli per originalità, tuttavia potrebbe convincere chi apprezza progetti come Jack Ryan e Reacher.

The Daily Beast, invece, sostiene che sia un progetto pieno di cliché e superficiale, parere un po’ in linea con AV Club che, comunque, loda la spettacolarità e l’uso di splendide location.

SF Chronicle, invece, ha lodato la serie sostenendo che conquisti immediatamente lo spettatore e non lo lasci più sfuggire, nonostante non proponga elementi nuovi.

Che ne pensate del punteggio ottenuto da Citadel su Rotten Tomatoes? Lasciate un commento!

Citadel, interpretato da Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas e con Stanley Tucci e Lesley Manville, è il debutto di un epocale franchise globale. Con la produzione esecutiva di AGBO dei Fratelli Russo, Citadel e le serie seguenti attraversano il globo con storie interconnesse. Ogni serie dell’universo Citadel è creata, prodotta e girata localmente, e vede protagonisti i migliori interpreti, costituendo un franchise globale peculiare. Le serie sono già in produzione in Italia e in India, interpretate rispettivamente da Matilda De Angelis, Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook



Le serie imperdibili