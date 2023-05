Amazon ha confermato il rinnovo per la stagione 2 della serie Citadel.

Joe Russo, in occasione del prossimo capitolo della storia, sarà impegnato come regista di tutte le puntate dello show con star Richard Madden e Priyanka Chopra.

David Weil sarà inoltre nuovamente lo showrunner.

Con tutti gli episodi della prima stagione di Citadel disponibili per il binge watching dal 26 maggio, il primo episodio sarà reso disponibile anche per coloro che non dispongono di un abbonamento Prime. Al di fuori degli Stati Uniti, il primo episodio di Citadel sarà disponibile senza abbonamento Prime su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo da venerdì 26 maggio a domenica 28 maggio.

Jennifer Salke, a capo di Amazon e MGM Studios, ha dichiarato:

Citadel è un fenomeno davvero globale. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare un nuovo franchise basato su un’idea originale che avrebbe fatto crescere il pubblico internazionale di Prime Video. Questo show ha attirato su Prime Video un numero enorme di nuovi spettatori da molte parti del mondo. L’enorme pubblico globale di questo debutto è una testimonianza della straordinaria visione di Joe e Anthony Russo, dell’incredibile talento di Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas, Lesley Manville e Stanley Tucci, e del lavoro instancabile dei team creativi, del cast e della troupe. Alla luce dello straordinario numero di clienti che hanno apprezzato questo show, non solo siamo entusiasti di rendere disponibile il primo episodio di Citadel a livello globale senza abbonamento, ma siamo inoltre felici di confermare che la serie tornerà per una seconda stagione

Anthony e Joe Russo hanno aggiunto:

AGBO è elettrizzata nell’intraprendere questa nuova fase dello spyverse con Jen, Vernon, e l’intero team di Amazon. La narrazione innovativa di Citadel ha gettato le basi per una collaborazione incredibile e a livello mondiale con dei creativi di fronte e dietro la macchina da presa.

Che ne pensate? Siete felici che Citadel abbia ottenuto il rinnovo per la stagione 2?

Citadel, interpretato da Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas e con Stanley Tucci e Lesley Manville, è il debutto di un epocale franchise globale. Con la produzione esecutiva di AGBO dei Fratelli Russo, Citadel e le serie seguenti attraversano il globo con storie interconnesse. Ogni serie dell’universo Citadel è creata, prodotta e girata localmente, e vede protagonisti i migliori interpreti, costituendo un franchise globale peculiare. Le serie sono già in produzione in Italia e in India, interpretate rispettivamente da Matilda De Angelis, Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu.

