Citadel è stato un successo di pubblico? A giudicare dal rinnovo per una seconda stagione e dal via libera a vari spinoff, tra cui uno in Italia (Citadel: Diana, del quale è uscita la prima immagine), uno in India e uno in Messico, verrebbe da dire di sì.

Qualche giorno dopo il debutto della prima stagione, ad aprile, Jennifer Salke di Amazon Studios aveva rivelato che la serie aveva attratto “uno dei numeri più alti di spettatori globali nella storia di Prime Video”. Tuttavia, non sono stati rivelati dati precisi su questo numero di spettatori, e nel frattempo la serie non ha brillato nella classifica Nielsen che monitora l’andamento dei titoli di maggior successo sulle piattaforme americane, a dimostrazione che in patria gli ascolti sono stati piuttosto deludenti.

Intervenendo al BWMF in Canada, Odetta Watkins (capo delle serie drammatiche di Amazon Studios) ha risposto alle domande di Variety, spiegando che il pubblico americano è “molto pigro” e che ci vorrà tempo perché la serie cresca:

Posso dirvi che sul piano creativo questa serie è una vittoria, perché l’obiettivo è sempre stato quello di attirare un pubblico più globale. Non è possibile che ogni serie sia un successo in ogni luogo, ma mano a mano che il franchise crescerà, sono sicura che cresceranno anche i numeri, inclusi quelli degli Stati Uniti. Penso che questa serie avrà molti capitoli. Penso che vedremo il pubblico iniziare a reagire in maniera diversa mano a mano che la serie procede. Negli Stati Uniti siamo molto pigri, vediamo ogni cosa con sospetto: “Questa stagione non era buona come quella precedente…” Penso che Citadel abbia bisogno di tempo per crescere.

Nielsen misura solo il pubblico americano, e pubblica i dati con circa un mese di ritardo rispetto alla messa in onda. Finora la serie non ha ancora fatto il suo debutto nella classifica, i dati più recenti sono relativi alla settimana tra il 15 e il 21 maggio, dove al primo posto troviamo La Regina Carlotta e al decimo Selling Sunset 6. In mezzo, le uniche serie non Netflix sono Ted Lasso (al secondo posto) e La fantastica signora Maisel (al quinto posto).

Fonte: Variety

