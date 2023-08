Apple TV+ ha cancellato dopo una sola stagione City on Fire, la serie tv creata dagli autori di Gossip Girl.

La notizia arriva un mese e mezzo dopo il termine della Stagione 1 composta da otto episodi.

In City on Fire, una studentessa della New York University viene uccisa a Central Park il 4 luglio 2003. Samantha Cicciaro è sola; non ci sono testimoni e pochissime prove concrete. La band dei suoi amici sta suonando nel suo club preferito del centro, ma lei se ne va per incontrare qualcuno, promettendo di tornare. Non lo farà mai. Mentre si indaga sul crimine contro Samantha, si scopre che lei è la connessione cruciale tra una serie di misteriosi incendi in tutta la città, la scena musicale del centro e una ricca famiglia immobiliare dei quartieri alti che si logora sotto lo sforzo dei molti segreti che custodisce.

Nel cast della serie tv Jemima Kirke, Nico Tortorella, Ashley Zukerman, Xavier Clyde, Max Milner, Alexandra Doke, Omid Abtahi, Kathleen Munroe e John Cameron Mitchell.

Fonte: Deadline