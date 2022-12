Cleopatra Wong, l’agente dell’Interpol che ha ispirato Quentin Tarantino per la creazione della protagonista di Kill Bill, sarà al centro di una nuova serie tv.

Il personaggio creato da Bobby Suarez (ovvero George Richardson), è apparso in tre film ccon protagonista l’attrice Marrie Lee (Doris Young): They Call Her Cleopatra Wong, Dynamite Johnson e Devil’s Angels, prodotti negli anni ’70 da BAS Film Productions.

La casa di produzione The Ink Factory ha ora annunciato di aver ottenuto i diritti per il personaggio e che collaborerà con Beach House Pictures per realizzare una serie action co-scritta da Tasha Huo (Tomb Raider) e Chris Cornwell (A Discovery of Witches).

Simon e Stephen Cornwell, co-fondatori di The Ink Factory, hanno dichiarato:

Con il suo cuore e la sua anima nel sudest asiatico, il franchise propone una giovane eroina e i suoi companion in un modo che sarà fresco, sicuro e autentico. Siamo incredibilmente orgogliosi nell’aiutare a dare a Cleopatra la sua voce nel mondo contemporaneo, creando qualcosa che sarà rispettoso nei confronti delle origini del franchise, mantenendone la gioia e il senso di missione sociale, ma al tempo stesso risultando profondamente contemporaneo e in grado di intrattenere.

