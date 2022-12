Cobra Kai 5: l’atleta UFC Stephen Thompson, doveva essere uno dei cattivi principali

Nella stagione 5 di Cobra Kai c’era anche l’atleta UFC Stephen Thompson, che recentemente, ha dichiarato avrebbe dovuto avere un ruolo maggiore nello show.

In un’intervista con il New York Post, lo stesso Stephen Thompson, che ha 16 vittorie nel suo record di MMA, ha riflettuto sul suo cameo nella serie Netflix e ha rivelato che avrebbe potuto essere uno dei principali cattivi della stagione. Ma, a causa di problemi di programmazione, Thompson ha dovuto accontentarsi di una parte minore nel ruolo del Sensei Morozov in due episodi:

Un mio amico di tanti anni fa è uno dei coreografi degli stunt di “Cobra Kai”, quindi mi ha invitato a uscire. Eravamo io, Tyron Woodley, e altri ragazzi. Quello che era bello di tutto ciò, è che sarei dovuto essere uno dei principali cattivi, uno dei principali sensei cattivi, ma hanno deciso di filmare la scena principale del combattimento durante la settimana in cui mi stavo preparando per Belal Muhammad. Stavo combattendo Belal, quindi non sono stato in grado di girare quella scena. Mi dissero: “Guarda, ti terremo in un cameo. Se tutto va bene, saremo in grado di richiamarti per la sesta stagione”.