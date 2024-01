Alla fine di quest’anno, Cobra Kai tornerà su Netflix per la sua sesta e ultima stagione. Lo scorso giugno, Netflix ha condiviso la prima anticipazione della prossima stagione della serie sequel di Karate Kid, e ora il creatore dello show ha annunciato un ritorno che emozionerà i fan storici del franchise. Come ben saprete, Cobra Kai è interpretato dagli attori originali di Karate Kid Ralph Macchio (Daniel LaRusso) e William Zabka (Johnny Lawrence), e lo show ha visto la partecipazione di altri attori dei film di Karate Kid. In un recente tweet, Jon Hurwitz ha risposto a un fan che chiedeva se Hilary Swank, che ha interpretato Julie Pierce in The Next Karate Kid, farà la sua comparsa in Cobra Kai.

“Senza fare nomi, quanto è probabile che vedremo una nuova apparizione da uno dei 4 film di Karate Kid?“, ha chiesto un fan. “Non posso promettere il falco o qualche premio Oscar in questa foto – non darò mai potenziali spoiler – ma state certi che avremo il ritorno di almeno un personaggio dei film di Karate Kid che non è ancora apparso in Cobra Kai“, ha stuzzicato Hurwitz. Potete vedere il post qui sotto:

I can’t promise the hawk or any Oscar winners in this photo — I will never give potential spoilers — but rest assured we’ll have at least one character from the Karate Kid films return that hasn’t yet appeared on Cobra Kai #CobraKai #Netflix https://t.co/DJgSFJxLb6 — Jon Hurwitz (@jonhurwitz) January 6, 2024

Vi ricordiamo che l’ultimo capitolo del progetto spin-off di Karate Kid dovrebbe essere composto da 10 puntate, ma la durata totale dovrebbe essere superiore rispetto a quanto proposto in precedenza. Inoltre, l’ultimo episodio avrà una durata maggiore rispetto agli altri episodi.

