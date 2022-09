Cobra Kai 6: alcune scene sono state già girate in attesa del rinnovo

La stagione 5 di Cobra Kai debutterà su Netflix la prossima settimana ma, durante le riprese, il cast ha già girato alcune scene per la stagione 6.

La prossima stagione di Cobra Kai non è ancora stata annunciata ufficialmente, ma Ralph Macchio, che interpreta Daniel LaRusso, ha confermato che alcune scene sono state già girate durante le riprese. In maniera simile a quanto successo tra le stagione 3 e la 4.

Ci sono cose che hanno scritto nella stagione 3 che non sono accadute fino alla stagione 4 perché non c’era più spazio nella stagione 3. Ci sono cose che erano nella stagione 5 che sappiamo di aver girato e che si terranno per il futuro se ci daranno la luce verde, quindi c’è altro in arrivo per Cobra Kai, speriamo.