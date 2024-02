Qualche giorno fa, attraverso la pubblicazione di un video, Netflix ha annunciato che è ufficialmente partita la lavorazione di Cobra Kai 6, la stagione finale della serie sequel di Karate Kid interpretata da Ralph Macchio, William Zabka, Martin Kove, Xolo Maridueña, Jacob Bertrand, Mary Mouser e Tanner Buchanan (GUARDA IL VIDEO).

Intercettato da Screen Rant a margine dei Saturn Awards, l’interprete di Miguel Diaz, Xolo Maridueña, si dice sicuro del fatto che Cobra Kai 6 non deluderà i fan del leggendario franchise di Karate Kid.

Sono atterrato giusto ieri e riparto stasera. Il frenetico mondo del karate non si ferma mai! È pazzesco vedere quanto sia diventato importante il karate nella Valley. Sto leggendo le sceneggiature e penso di continuo “Ma che cavolo?!”. Posso garantire che i nostri autori hanno inaugurato questa serie guidati dal loro grandissimo amore per la saga di Karate Kid e stanno concludendo questo viaggio nel migliore dei modi possibili. Sono emozionatissimo, ma il viaggio è ancora lungo, abbiamo ancora un sacco di mesi di riprese davanti a noi e un mucchio di episodi da completare. Garantisco che, quando usciranno, tutti saranno entusiasti di vederli.

Cobra Kai, la sinossi della serie sequel di Karate Kid

Cobra Kai è una serie ambientata 30 anni dopo quanto accaduto al torneo di karate di All Valley del 1984 e racconta il proseguimento del conflitto ineluttabile tra Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka). Le prime cinque stagioni sono ora disponibili ed è prevista una sesta e ultima stagione.

Cobra Kai è scritta da Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg che rivestono anche il ruolo di produttori esecutivi con la loro società Counterbalance Entertainment. Will Smith, James Lassiter e Caleeb Pinkett sono i produttori esecutivi per Westbrook Entertainment, insieme a Susan Ekins in collaborazione con Sony Pictures Television. Anche Ralph Macchio e William Zabka hanno partecipato alla produzione esecutiva.

Nel cast della serie troviamo volti storici del franchise e tante new entry: Ralph Macchio, William Zabka, Martin Kove, Xolo Maridueña, Jacob Bertrand, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Peyton List, Gianni DeCenzo, Courtney Henggeler, Vanessa Rubio, Dallas Dupree Young, Yuji Okumoto, Alicia Hannah-Kim, Griffin Santopietro e Oona O’Brien

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità relative alla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

FONTE: Screen Rant

I film e le serie imperdibili